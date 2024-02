La grande rivolta degli agricoltori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Da molto tempo è iniziata unaagricola che solo recentemente è stata oggetto di attenzione da parte dei media. Questaè stata innescata dalla stanchezzanel subire sfruttamento a causa di diversi problemi. Tra questi, l’aumento delle tasse sul carburante e il costo sempre più elevato delle materie prime, mentre i prodotti vengono venduti allo stesso prezzo con pochi guadagni. Questa situazione ha portato a un calo, poiché il basso guadagno non è incentivante. Glisono importanti perché fin dall’inizio dell’umanità, la terra ci ha sempre nutrito. Oggi, possiamo osservare una concorrenza sleale tra paesi, come dimostrato dal divieto in Italia sull’uso di fitofarmaci mentre i prodotti provenienti ...