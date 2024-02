Il cane tenta di aggredire la figlia piccola | lui lo uccide a badilate

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per difendere lada un, ha colpito con una badilata in testa un pastore tedesco, chiamato Jack. L'animale, con il cranio fracassato, non è sopravvissuto al colpo subìto ed è morto poche ore più tardi in una clinica veterinaria. Lo scrive La Provincia di Cremona, nel riportare...