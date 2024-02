Decoro pubblico | igiene e sicurezza Le nuove regole per l’attività edilizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dal primo marzo entra in vigore il nuovo regolamento edilizio di Figline e Incisa Valdarno. Approvato dall’ultimo consiglio comunale, riunisce in un unico documento quelli che erano finora i due regolamenti di Figline e di Incida, distinti ancora come prima dell’unione in un unico Comune, ossia dieci anni fa. Sommando i due documenti separati, si arriva a 300 pagine; ora sono solo 30 più allegati. "Era necessario uno strumento che fosse finalmente unico per tutto il territorio comunale, esauriente, ma snello nella sua struttura" sottolinea l’assessore all’urbanistica Paolo Bianchini. Il nuovo regolamento, ricorda, nasce dopo un percorso condiviso con professionisti e tecnici del territorio, "perché traesse spunto anche dalle esperienze e dalle casistiche registrate nel corso del tempo". Nascono così lesul...