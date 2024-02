Civitavecchia | l’asilo nido comunale “Il Giardino di Ginevra” resta chiuso mercoledì

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Lavori di migliori in corso alle condotte idriche nella parte sud della città. Proprio a causa del programmato intervento, si rende necessaria la chiusura del“Ildi” per. A causa della interruzione della fornitura idrica, per interventi di manutenzione straordinaria, da parte di Acea Ato 2 Spa, sulla rete che alimenta il quartiere di Campo dell’Oro e Viale Lazio, non sarà infatti possibile il normale funzionamento della struttura sita in via Lombardia e il sindaco Ernesto Tedesco ha firmato l’ordinanza di chiusura per la sola giornata di28 febbraio. Il servizio riprenderà regolarmente giovedì 29 febbraio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...