Prima Pagina IN Edicola | Inter A o Inter B non cambia niente | 4-0

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Gioia: 4-0 a Lecce. Inzaghi ipoteca il titolo: 2 gol di Lautaro, a segno anche Frattesi e de Vrij. Mercoledì il recupero con Gasp, che ieri sera ha bloccato il Milan (1-1). TUTTOSPORTA oB non. 10 vittorie su 10 nel 2024. Lautaro, altra doppietta: 22 ...