Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2024 ore 16:30 (Di domenica 25 febbraio 2024) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA TIBURTINA NEI PRESSI DI SETTEVILLE: A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO AL KM 18+500 CI SONO INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI; E DALLE 16.30 E FINO ALLE 20.30 A Roma AL VIA LA SECONDA FASE DELLA QUARTA DOMENICA ECOLOGICA CON DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: RICORDIAMO CHE SONO ESENTATE DAL DIVIETO LE AUTO A BENZINA EURO 6, ELETTRICHE, IBRIDE, E GPL; POTRANNO CIRCOLARE, INOLTRE, LE AUTO CON CONTRASSEGNO PER DISABILI, ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
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