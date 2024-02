Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 febbraio 2024)DEL 25 FEBBRAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA TIBURTINA NEI PRESSI DI SETTEVILLE: A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO AL KM 18+500 CI SONO INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI; E DALLE 16.30 E FINO ALLE 20.30 AAL VIA LA SECONDA FASE DELLA QUARTA DOMENICA ECOLOGICA CON DIVIETO DI CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: RICORDIAMO CHE SONO ESENTATE DAL DIVIETO LE AUTO A BENZINA EURO 6, ELETTRICHE, IBRIDE, E GPL; POTRANNO CIRCOLARE, INOLTRE, LE AUTO CON CONTRASSEGNO PER DISABILI, ...