Scherma | CdM fioretto Cairo 2024 | vittoria per l’Italia nella prova a squadre maschile Sconfitte in finale le donne

(Di domenica 25 febbraio 2024) La tappa di Coppa del Mondo didelsi conclude con un oro ale un argento al femminile nelle due prove aodierne. Un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per ilazzurro, tra gare individuali e di squadra, con le due formazioni già da tempo qualificate per Parigiper il team che ha visto in pedana Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini, quest’ultimo già vincitore ieri dellaindividuale. Unaa senso unico, quella contro il Giappone testa di serie numero uno, dominata sin dai primi assalti verso il 45-30chiuso da Marini su Shikine. In precedenza, gli azzurri dopo un bye aveva superato 45-22 l’Austria, 45-21 la ...

