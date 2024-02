Forte terremoto Magnitudo 5 7 a JAVA | INDONESIA Ecco i dettagli

terremoto oggi a Cremona M 3.0/ Ingv ultime notizie: scosse in Lombardia e Umbria. Sisma M 5.6 in Cina: terremoto oggi, domenica 25 febbraio 2024: scossa tra Cremona, Crema e Milano di grado M 3.0. Sciame sismico in Umbria, violento terremoto in Cina (M 5.6) ...ilsussidiario

terremoto: sisma in Cina di magnitudo 5.6: Il movimento tellurico ad una profondità di 10.2 chilometri, la Forte scossa alle prime luci dell'alba, alle 5.15 della notte (ora italiana), le 10.15 locali.rainews

terremoto mercati 6 motivi per temere instabilità: 6 eventi al centro dell’attenzione la prossima settimana: perché i mercati temono un nuovo terremoto Tutti i motivi di incertezza ... nuovi indizi su un’economia che è stata più Forte di quanto molti ...money