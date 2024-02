Divisione regionale 1 Gea | scontro al vertice Arriva la Libertas Lucca

Big match di Divisione Regionale, scontro fra i ragazzi della Gea e la leader Libertas Lucca

(Di domenica 25 febbraio 2024) La Gea prova a prendersi lo scalpo della capolista. Si fa sempre appassionante la lotta aldel campionato di1, con sei squadre raccolte nello spazio di due punti. E il calendario propone oggi alle 18 al palasport di via Austria il duello tra la Gea, seconda a 22 punti, e la, che guida la classifica a 24. Un incontro di alto livello. I ragazzi di Marco Santolamazza sono reduci dalla rigenerante e straordinaria vittoria esterna sul campo del Carrara Legends, che ha permesso di riportarsi immediatamente a ridosso della battistrada. Furi e compagni vogliono proseguire a incantare anche per vendicare la prima sconfitta interna stagionale patita contro Donoratico. "Ci aspetta un gran bell’incontro – sottolinea il coach Marco Santolamazza – contro una formazione ...

