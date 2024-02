Concentrata e coraggiosa | l’Italrugby si riscatta | con la Scozia un match verità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Lille, 25 febbraio – Al termine della partita conclusiva della terza giornata del 6 Nazioni, Francia-Italia (13 a 13), la squadra che ha meritato più applausi è stata la quella Azzurra. Pur aggredita e costretta senza tregua nella propria meta campo per l’intero primo tempo è riuscita a imbrigliare i padroni di casa. Più grandi e grossi, forti di una mischia di 961 kg contro 861, i Galletti hanno provato in tutte le maniere a farci a pezzi. Ma non ci sono riusciti, Anzi alla fine il guizzo per il potenziale ko lo hanno avuto gli uomini di Quesada, ovvero i nostri. Se a tempo concluso l’ovale calciato su punizione da Garbisi dopo aver sbattuto contro un palo fosse rimbalzato in mezzo all’H invece che campo, avremmo addirittura potuto brindare alla vittoria, magari a champagne. Il pareggio va comunque considerato un buon risultato anzi, per come è stato ottenuto, un ottimo risultato. ...