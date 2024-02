A che ora lo sci alpino oggi in tv | programma Val di Fassa e Palisades Tahoe | startlist | streaming

A che ora lo sci alpino oggi in tv: Val di Fassa cancellata, programma e startlist Palisades Tahoe

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sarà una domenica ricca di scitra la Val di, dall’Italia agli Stati Uniti. Si comincia alle ore 11.00 con il superG dal Passo San Pellegrino, con la gara che non dovrebbe essere a rischio dopo che quella di ieri è stata cancellata. Alla sera (con prima manche alle ore 19.00) ci sarà lo slalom maschile, con al solita gara che promette spettacolo. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DELLA VAL DIDALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DIALLE 19.00 E ALLE 22.00 C’è sicuramente grande attesa in Val di, perchè quello odierno potrebbe essere un superG fondamentale per la classifica di specialità. Federica Brignone vuole tornare alla vittoria e lancia la sfida a Lara Gut-Behrami e Cornelia ...