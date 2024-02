Spese condominiali per innovazioni: quando non devono essere pagate

(Di sabato 24 febbraio 2024) La gestione dellelegate alleè un aspetto importante, con regole chiare ed alcune deroghe in determinate circostanze. Ecco quali

Per le Spese condominiali generalmente si applica il criterio dei millesimi. Tuttavia ci sono alcuni casi in cui è possibile derogare e dividere in parti ... (informazioneoggi)

Ripetitore nel cortile dell’oratorio. Residenti sul piede di guerra: nonostante il contributo economico offerto per effettuare questa operazione assorbisse in molti casi anche il 50% delle spese condominiali ordinarie". I residenti non escludono iniziative di protesta, ... ilgiorno

Il cuore grande dei lettori: "Grazie per questo aiuto. Inizieremo i lavori all’impianto antincendio": Ieri la consegna di quindicimila euro al Condominio Croce Rossa di Montale. L’amministratrice Cobuzzi: "Per noi un importante segnale di attenzione". . lanazione

Superbonus, slitta il termine per la comunicazione della cessione del credito: Adempimento entro il 4 aprile 2024. Le spese di ristrutturazione possono essere comunicate entro il 4 aprile 2024: nuovo slittamento dei termini per i condomini che hanno optato per la cessione del ... money