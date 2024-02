Promozione | i pronostici | Rischi per il Matelica

Calcio dilettanti: i pronostici di Vincenzo Corrente. La Pieve è subito a rischio. Cittadella favorita con il Brescello

(Di sabato 24 febbraio 2024) Occhi puntati adove la prima della classe riceve la Vigor Castelfidardo, seconda in classifica, ma il programma presenta anche altre partite molto interessanti che mettono in palio punti pesanti in chiave playoff e salvezza. La giornata è presentata da Martino Martinelli, in passato alla guida anche di Corridonia e Trodica. Atletico Centobuchi-Sangiorgese: "L’Atletico Centobuchi non può permettersi altri passi falsi dopo quello ad Appignano se vuole restare aggrappato nelle zone alte. La Sangiorgese ha cambiato guida tecnica che spesso ha effetti positivi, tuttavia ritengo favorito l’Atletico e dico 1". Aurora Treia-Corridonia: "L’Aurora Treia deve vincere per sperare nella salvezza diretta e non può sprecare questa occasione, ma anche il Corridonia deve vincere per sperare nei playoff: 2". Casette Verdini-Appignanese: "Appignano viene da ...

Fiorano-Cavezzo, c’è un bivio salvezza per due. Domani Castelfranco senza cinque pedine: Pronostici e ultime dai campi in Eccellenza e Promozione. Davide Setti. Sono sette gli anticipi che aprono oggi il fine settimana dei dilettanti (ore 15). In Promozione vale una fetta di salvezza per ... ilrestodelcarlino

Calcio Seconda categoria. Radicondoli atteso a casa Rapolano. Serre in ‘viaggio’: Nel girone M di seconda categoria, il Radicondoli è in testa per la promozione diretta, mentre i termali di Rapolano rischiano i play-out. Partite cruciali in casa per le inseguitrici, mentre in coda ... lanazione

Pronostici Bundesliga: analisi 23° giornata con free pick su Francoforte-Wolfsburg: Pronostici Bundesliga 2023-24 23a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 23 al 25 febbraio. betitaliaweb