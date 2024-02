Passerella sulla Bardena. Il progetto è tutto in salita - Passerella sulla Bardena. Il progetto è tutto in salita

(Di sabato 24 febbraio 2024) La, all’altezza degli orti urbani, immaginata dal Comune come collegamento in sicurezza fra l’abitato di Narnali e quello di Viaccia. rischia di restare unsolo su carta. Fra gli uffici tecnici del Comune c’è forte preoccupazione su quello che potrà essere il responso del Genio Civile, chiamato a dare un parere di competenza suldi fattibilità. Un lavoro in zona via Pistoiese da 750.000 euro che andrebbe da un lato ad accontentare le richieste dei residenti ma dall’altro a inserire nella zona un nuovo ponte. Il terzo in poche centinaia di metri. E quindi un ulteriore potenziale sbarramento al corso d’acqua in caso di piogge incessanti. Un dubbio già sollevato dallo stesso Genio Civile che dall’alluvione ha intrapreso una politica molto più rigida su tutte le ...