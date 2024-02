LIVE Snowboard | PGS Krynica 2024 in DIRETTA | Caffont eliminata | Bagozza e Fischnaller in semifinale! in semifinale!

LIVE Snowboard, PGS Krynica 2024 in DIRETTA: gli azzurri provano a riaprire la Coppa del Mondo

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:52 Obmann è l’ultimo atleta a qualificarsi per le semifinali Quarterfinal – Heat 4 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 DIFF 1 6 OBMANN Fabian AUT +0.33(2) +0.40(2) 0.00 1 14 KARL Benjamin AUT 0.00(1) 0.00(1) 0.00 13:51 Ora sfida interna austriaca nell’ultima batteria Quarterfinal – Heat 4Started RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 DIFF 14 KARL Benjamin AUT 6 OBMANN Fabian AUT 13:50 CHE RECUEROOOOOO! ROLAND STACCA IL PASS PER LE SEMIFINALI BEFFANDO L’AVVERSARIO SOLO NEGLI ULTIMI CENTIMETRI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 DIFF 1 15Roland ITA +0.27(2) +0.17(2) 0.00 2 7 MASTNAK Tim SLO 0.00(1) 0.00(1) +0.45 13:49 Adesso tutti con Roland! Obiettivo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:03 Tutto pronto per la seconda batteria 1/8 Final – Heat 2Next RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:41 Zogg supera la compagna e vola in semifinale RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER ... (oasport)

LIVE Snowboard, PGS Krynica 2024 in DIRETTA: gli azzurri provano a riaprire la Coppa del Mondo: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle fasi finali del PGS di Krynica (Polonia), gara-1 della sesta tappa valida per la Coppa del Mo ... oasport

Snowboard oggi, PGS Krynica 2024: programma 24 febbraio, orari, tv, streaming: Dopo quattro settimane torna la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. Oggi, sabato 24 febbraio, si disputerà infatti a Krynica (Polonia) gara-1 del PGS, sesto appuntamento del calendario s ... oasport

LIVE COVERAGE OF FIS ALPINE SKI WORLD CUP FROM PALISADES TAHOE IN CALIFORNIA PRESENTED THIS WEEKEND ON CNBC AND PEACOCK: Live Coverage Begins Saturday, Feb. 24, at 1 p.m. ET on CNBC and Peacock with Run 1 of Men’s Giant Slalom STAMFORD, Conn. – Feb. 22, 2024 – NBC Sports presents coverage of the FIS Alpine Ski World Cup ... nbcsportsgrouppressbox