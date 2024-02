Il generale Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa La replica | “Demoralizzato | non commento”

Vannacci indagato per peculato e truffa nei mesi a Mosca. Il generale: “Non commento ispezioni di servizio”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilfiisce. Indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all’auto di servizio non autorizzate; rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati: si è chiusa con almeno tre contestazioni l’ispezione ministeriale sul. A fornire i particolari dell’indagine è stato il Corriere della Sera, nell’edizione cartacea del 24 febbraio. Da stamane la notizia ha fatto il giro del web. . L’informativa finale evidenzierebbe “criticità, anomalie e danni erariali nelle autocertificazioni e richieste di rimborso depositate” che secondo gli ispettori “devono essere valutate dall’autorità giudiziaria”.le contestazioni riguardano quando era il rappresentante della ...

Roberto Vannacci torna a far parlare di sé. Lo Stato maggiore della Difesa ha chiuso l’ispezione ministeriale relativa ai mesi in cui il Generale era addetto ... (ildifforme)

Le luci tornano ad accendersi sul Generale Roberto Vannacci . Stavolta però non si parla di dichiarazioni che hanno generato scalpore. Non ha neanche ... (quifinanza)

Vannacci indagato per truffa e peculato, le contestazioni sul periodo a Mosca: «Falsi rimborsi e indennità non dovute»: Roberto Vannacci è indagato per peculato e truffa dalla Procura militare. Le contestazioni si riferiscono al periodo in cui il generale ha ricoperto l'incarico di addetto militare a Mosca, da febbraio ... quotidianodipuglia

Zaia non si candida alle Europee: Terzo mandato per i presidenti di Regione, Salvini lancia la sfida del voto bis in Aula, ma poi chiosa: «Se non passa amen». Il presidente Fvg al Governo: ... mattinopadova.gelocal

Vannacci nei guai, è indagato dalla Procura militare per peculato e truffa: Vannacci nei guai, è indagato per peculato e truffa al tempo di quando ricopriva l'incarico di addetto militare a Mosca Dopo il clamore mediatico, per il generale Roberto Vannacci arrivano i guai. lanotiziagiornale