Ennesimo colpo al Jobs act: un'altra parte della riforma renziana è stata dichiarata incostituzionale

(Di sabato 24 febbraio 2024) La Corte costituzionale ha riconosciuto l'eccesso di delega rispetto all'art. 2 co. 1 del d.lgs. 23/2015: limitando la reintegrazione alle sole nullità espressamente previste, il governo Renzi violava le indicazioni parlamentari, creando vuoto di tutela anche per casi gravi come i licenziamenti ritorsivi.

