Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024, un bell'antipasto di Classiche

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ci stiamo piano piano avvicinando alla primavera ed il ciclismo internazionale inizia a fiorire. Salgono in cattedra le varie corse di un giorno ed il Nord Europa si ergerà a protagonista. Ad aprire i battenti sarà la, arrivata all’edizione numero 76 e lo scorso anno vinta da Tiesj Benoot. Una gara che ha fatto spesso da antipasto alledel Nord più famose, ma che nonostante tutto nasconde parecchie difficoltà. Tra muri e tratti in pavé, lo spettacolo è sempre assicurato. E se non dovesse esserci bel tempo, anche le condizioni metereologiche potrebbero entrare in gioco in un tratto centrale assai delicato, di continui saliscendi che metteranno a dura prova le gambe del gruppo. Percorso che non presenterà troppe novità rispetto al 2023. Le variazioni più ...