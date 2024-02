Visnadi | «Inter ora favorita! Simeone? La sua reazione»

Visnadi: “Inter, Inzaghi ha già vinto. Un anno fa lo volevano cacciare, ora…”

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo la vittoria per 1-0 dell’sull’Atlético Madrid la squadra di Inzaghi ha due risultati su tre per eliminare l’exvenuto a Radio Radio – Lo Sport, dà però ancora delle possibilità concrete ai colchoneros. NIENTE CERTEZZE – L’1-0 di martedì firmato Marko Arnautovic è un grande risultato ma non permette sonni tranquilli. L’analisi di Giannisulle tre italiane in Champions League: «L’è favorita, ma non è ancora qualificata. Anche per Diego Pablola partita di ritorno è aperta: potremmo avere tre squadre qualificate, ma anche zero squadre ai quarti di finale. Sono tre partite ancora tutte aperte, anche Lazio e Napoli».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...