Valencia | violento incendio in edificio di 14 piani | almeno 7 feriti | tra cui un bambino

Violento incendio Valencia, in fiamme edificio di 14 piani: persone intrappolate

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Undi grandi proporzioni è divampato in undi 14, in Spagna, propagandosi poi anche in uno stabile accanto.7 le persone rimaste ferite. Secondo fonti delle squadre di emergenza, si legge sul sito di El Pais, tresono vigili del fuoco, due intossicati dal fumo ed uno che ha riportato una frattura, e quattro sono civili, tra i quali un, tutti intossicati dal fumo. Nell'di 14risiedevano 138 persone. Le squadre di soccorso, dopo più di un'ora di lotta contro le fiamme, sono riuscite a mettere in salvo le persone intrappolate, due delle quali si erano rifugiate su un balcone al sesto piano. Secondo quanto riporta El ...