Valencia | enorme incendio in un palazzo di 14 piani | “Ci sono persone intrappolate dentro”

Valencia, enorme incendio in un palazzo di 14 piani: «Ci sono persone intrappolate»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Unha divorato undi 14, nel quartiere Campanar. Le fiamme, a causa delle forti raffiche di vento, sidiffuse dal quinto piano — dove si sarebbero sviluppate inizialmente — a tutto lo stabile, devastandolo. L’isolato interessato ha molti stabili accanto che rischiano di prendere fuoco Almeno trestate portate fuori dal grattacielo in fiamme con sintomi da intossicazione mentre altri sarebbero ancora intrappolati: nella zona è stato montato un ospedale da campo. In alcuni video postati sui social si vedono due inquilini (sarebbero un padre con la figlia adolescente) mentre cercano di attirare l’attenzione dei pompieri da un balcone al sesto piano:stati salvati dopo più ...

