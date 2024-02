Ucraina | Mosca | ‘intercettati drone e missile di Kiev’

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 feb. (Adnkronos) – I sistemi di difesa aerea dihanno distrutto un Uav ucraino sulla regione di Bryansk e unsulla regione di Rostov. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, precisando che “è stato fermato il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando un veicolo aereo senza pilota e unantiaereo S-200 per colpire obiettivi terrestri sul territorio della Federazione Russa, l’Uav sul territorio della regione di Bryansk e ilsul territorio della regione di Rostov”.Il governatore della regione di Rostov, Vasily Golubev, ha riferito sul canale Telegram che le forze di difesa aerea hanno lavorato con successo su obiettivi aerei sul territorio della regione, senza conseguenze a terra. Lo riporta la Tass. L'articolo ...

