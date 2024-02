Troppi errori: Google ha sospeso la creazione di immagini di persone con Gemini

Gemini AI stop alla generazione immagini di persone: troppe inesattezze storiche: 'Siamo consapevoli che Gemini presenta alcune inesattezze nella rappresentazione di figure storiche', ha dichiarato Google in una nota. 'Per questo motivo, abbiamo deciso di mettere in pausa temporane ... informazione

