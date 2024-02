Sport in tv oggi giovedì 22 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in22: inil tennis con i tornei ATP e WTA, gliinvernali con i Mondiali di skeleton, il basket con le Qualificazioni agli Europei 2025, la F1 con i Test di Sakhir, e molto altro. I Mondiali 2024 di beach soccer continueranno a Dubai (Emirati Arabi Uniti): alle ore 18.00 italiane gli azzurri, dopo aver conquistato il primato nel Girone A, affronteranno nei quarti di finale Tahiti, formazione seconda classificata nel Girone B. Chi la spunterà tra Italia e Tahiti affronterà in semifinale la vincente di Bielorussia-Portogallo, mentre dall’altro lato del tabellone chi la spunterà tra Iran ed Emirati Arabi Uniti sfiderà nel penultimo atto la vincente di Brasile-Giappone. Quando si ...

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di mercoledì 21 febbraio 2024. Champions League ancora protagonista con il ... (sportface)

LIVE Paolini-Rybakina, WTA Dubai 2024 in DIRETTA: contro la n.4 per continuare a sognare: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale del WTA 1000 di Dubai, dove Jasmine Paolini affronta Elena Rybakina. oasport

Eurohockey, il miglior giocatore è Marcello Succi: E’ Marcello Succi il migliore giocatore dell’Eurohockey . E dal sindaco Simone Saletti, dall’assessore allo sport Ornella Bonati che partecipa sempre dagli spalti alle gare e dall’intera giunta arriva ... ilrestodelcarlino

Calzona e quella frase sul cambio di Kvaratskhelia che fa capire tutto: Francesco Calzona, intervenuto a Sky Sport a fine partita, ha commentato così la decisione di sostituire Kvaratskhelia al minuto 22 del secondo tempo: "In campo tengo i giocatori che fanno bene, non ... tuttonapoli