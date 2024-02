Roma | apertura in ritardo metro C nella tratta fra San Giovanni e Giardinetti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Per un precedente problema agli impianti di telecomunicazione, attualmente risolto, il tratto urbano della lineaC da Sanapre con oltre un’ora di". Lo comunica Atac. "Le procedure di sicurezza in caso di marcia autonoma impongono una verifica dettagliata delle condizioni di tracciato che sono in corso e per questo Atac sta gestendo temporaneamente il servizio tra Sancon bus sostitutivi", spiega Atac. — [email protected] (Web Info)