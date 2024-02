Impallomeni | “Milan? I tifosi non ne possono più di questa gestione”

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del Milan di Stefano Pioli. Le sue parole (pianetamilan)

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni . Il suo parere su Milan e Juventus (pianetamilan)

Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio del Milan e di Stefano Pioli (pianetamilan)

SKY - Europa League, Milan: la probabile formazione per il Rennes: Rennes-Milan, la probabile formazione dei rossoneri - L’Europa League per ripartire dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Monza. Forte del 3-0 dell’andata a San Siro, il Milan di Stefano ...

AUDIO - Impallomeni: "Calzona riaprirà il libro impolverato di Spalletti": A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Cosa l'ha colpita di più dell'Inter ieri sera "Secondo tempo dominato. Questa squadra non ...

Impallomeni: «Inter, timore di nessuno. Inzaghi bravo per un motivo»: L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha analizzato la vittoria per 1-0 dell’Inter sull’Atletico Madrid, sottolineando – a TMW Radio – anche la bravura di Simone Inzaghi. DOMINIO – Stefano Impallomeni e ...