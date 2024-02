Campo largo, aut aut interno per il Sindaco: si stringe la rosa

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna sorta di aut autper non perdere ulteriore tempo, e terreno, rispetto a quello già perduto strada facendo, e arrivare non più tardi alla fine del mese di febbraio per annunciare un nuovo candidato. Quello che si sarebbero dati partiti e associazioni coinvolti nel famigerato “”, da tempo a lavoro per costruire l’alternativa aluscente Gianluca Festa, dopo il forfeit della prima scelta indicata, quella dell’avvocato Benedetto De Maio. Se i primi giorni del 2024, quelli in cui si sarebbe dovuto presentare il penalista avellinese come candidato in pectore condiviso da tutta la coalizione, appariva un tempo già di per se risicato in vista delle amministrative di giugno, praticamente ora restano solo quattro mesi prima di passare la parola ...