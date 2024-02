WhatsApp cambia | da fine febbraio non sarà più compatibile con alcuni cellulari Ecco quali sono

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A partire dal 292024,chiuderà i battenti su una serie di dispositivi mobili, rendendo l'app di messaggistica istantanea inaccessibile per un numero significativo di utenti. L'annuncio è arrivato a seguito di un imminente aggiornamento dell'applicazione, che, purtroppo, renderà obsoleti diversi dispositivi ancora funzionanti ma considerati ormai superati per l'utilizzo ottimale dell'app. L'avanzamento tecnologico e l'obsolescenza programmata dei dispositivi Le applicazioni per smartphone subiscono aggiornamenti costanti, mirati a migliorare le prestazioni e la sicurezza, ma che inevitabilmente lasciano indietro i dispositivi più datati.non fa eccezione: l'aggiornamento previsto per il 292024 renderà incompatibili vari modelli di smartphone con l'applicazione di messaggistica ...