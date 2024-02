Un flop Made in Italia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Mi pare che l’idea della Meloni di creare ex novo il cosiddetto liceo delin Italy sia già fallita. O mi sbaglio?Marisa Reggivia email Gentile lettrice, un disastro. Solo 375 studenti su 468.750 (lo 0,08%) hanno optato per questo demenziale “liceo”. In Lombardia solo 31 ragazzi. A Crema, all’Istituto Munari, c’era un solo volontario e il preside voleva estrarre a sorte i nomi di 24 ragazzi su 48 da “deportare” al costituendo liceo delin Italy. Famiglie in rivolta, marcia indietro del preside. Ma è ovvio: chi può desiderare che il proprio figlio butti via cinque anni in una scuola risibile e inutile? Un fallimento, come tutte le idee della Meloni: il blocco navale nel Mediterraneo, il Piano Mattei per l’Africa, l’Assegno d’inclusione come sostituto del Reddito di cittadinanza. L’Assegno doveva basarsi su corsi di formazione, che però non si ...