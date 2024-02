Studenti valdarnesi sotto canestro al Palagalli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 24 febbraio 2024 – Si sono tenute aldi San Giovanni le fasi conclusive del campionato di basket femminile e maschile, al quale si sono iscritti gli alunni del distretto scolastico del Valdarno.la guida dei rispettivi insegnanti, le partite di palla"Tre contro Tre" femminile delle quattro scuole medie, composte da oltre 20 ragazze, si sono disputate la mattina di mercoledì 7 Febbraio all’interno dell’impianto scolastico di via Bolzano, concesso per l’occasione dalla dirigente dei Licei Giovanni da San Giovanni professoressa Lucia Bacci. In un clima di serena competizione le partite sono state arbitrate dagli stessi insegnanti, con al tavolo dei segnapunti alcuni volontari delle Società. La classifica finale ha visto prevalere la scuola media di Cavriglia, seconda classificata ...