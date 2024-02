Stadium pieno e proteste social | il divario tra reale e virtuale della Juve di Allegri

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Fa più rumore un post di contestazione suio un biglietto comprato per andare a vedere la partita allo?” questa la domanda da cui parte Oddenino su La Stampa per osservare lo strano fenomenontus, la differenza tra lo stadioe quello. Mentre suispopola l’insoddisfazione dei tifosi con l’#out a fare tendenza, per la gara di domenica ad ora di pranzo contro il Frosinone non c’è un posto libero allo stadio. Le contraddizionidiUna contraddizione evidente. “Alloi fischi in questa stagione si sono sentiti solo dopo la sconfitta contro l’Udinese, mentre la percentuale di riempimento ha toccato percentuali che non si vedevano dai ...

Continuano a pieno regime i lavori al Gewiss Stadium per quanto riguarda la Curva Morosini. La situazione in casa Atalanta Se per altre squadre ... (calcionews24)

Calzona ha già riportato il sorriso sui volti dei giocatori (Corsera): ...first round group A qualifying football match between Portugal and Slovakia at the Dragao stadium ... A pieno ritmo, sarà valutato domattina come il resto della squadra". Che cosa può cambiare un ...

Calzona non scioglie il dubbio su Osimhen contro il Barcellona: "Lo valuterò domani": ...round of 16 football match between Nigeria and Cameroon at the Felix Houphouet - Boigny Stadium in ... non è stata una seduta lughissima ma si è allenato a pieno ritmo. Sarà valutato come il resto della ...