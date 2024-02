Crollo di Firenze | individuato l’operaio disperso Le parole di uno dei sopravvissuti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) ai giornalisti del Tg1 e Tg3 Ieri sera i vigili del fuoco hanno intantoe recuperato il corpo del quinto e ultimo operaio coinvolto neldel cantiere dell’Esselunga a. Si tratta di Bouzekri Rachimi, 56enne marocchino. La salma è stata già trasferita all’Istituto di Medicina Legale a Careggi per l’identificazione e le indagini medico-legali. Il bilancio definitivo deldello scorso venerdì è di cinque vittime e tre feriti. La procura diha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per le ipotesi di reato di omicidio plurimo aggravato dall’inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro e disastro colposo. Sullo stato dell’edificio in costruzione si è espresso il procuratore capo di, Filippo Spiezia: “Il dato molto empirico ...

