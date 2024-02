Champions | Inzaghi | rammarico aver vinto con solo gol di scarto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "La partita mi lascia una buonissima sensazione per la prestazione che hanno fatto i ragazzi contro una squadra fisica e tecnica. C'è ildicon ungol di, abbiamoil primo tempo ma ci sarà un secondo tempo difficile al ritorno. Sono contento per Arnautovic, è entrato benissimo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone, intervistato da Sport Mediaset dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid. "Stasera abbiamo fatto un buon primo tempo, forse non eccezionale ma contro un grandissimo avversario. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato benissimo ma poi siamo stati strepitosi, chi è entrato ci ha dato una mano e deve essere sempre così. Thuram? Ha sentito indurirsi, nei prossimi giorni vedremo cosa avrà. Può capitare, ...