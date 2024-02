Borsa | Piazza Affari apre in rialzo con Europa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano, 21 feb. (Adnkronos) – Apertura inperche nei primi minuti di scambi vede salire il Ftse Mib dello 0,26%. Bene anche il Dax a Francoforte che guadagna lo 0,10%, e il Cac40 a Parigi in progresso dello 0,18%. A Londra il Ftse 100 sale dello 0,37%. In Asia Tokyo ha chiuso le contrattazioni con un -0,17%. L'articolo CalcioWeb.

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Apertura in rialzo per Piazza Affari che nei primi minuti di scambi vede salire il Ftse Mib dello 0,26%. Bene anche il ... (liberoquotidiano)

Borse Ue in cauto rialzo in attesa dei verbali Fed. A Milano in luce Mediobanca: Mediobanca sotto i riflettori, focus su A2a A Piazza Affari, da seguire Mediobanca dopo che Delfin ... I titoli Hsbc, trattati anche alla Borsa di Hong Kong, accusano un calo del 3,1% a fronte del ...

Borsa: Milano apre in leggero rialzo, Ftse Mib +0,24%: Avvio di seduta in marginale crescita per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha aperto in aumento dello 0,24%, l'Ftse All share in rialzo dello 0,22%. .

Borsa, Piazza Affari apre debole. Attesa per le trimestrali: A Piazza Affari focus Mediobanca dopo che Delfin ha venduto lo 0,12 % per restare sotto il 20% quota che avrebbe superato con il buyback. Attesa per A2a dopo i conti preliminari del 2023 che hanno ...