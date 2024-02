Borsa | la Cina corre dopo taglio dei tassi | Hong Kong +2%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Mercati azionari dell'area cinese in chiaro rialzoilda parte della Banca centrale di Pechino deia cinque anni per spingere il mercato immobiliare.sale del 2,2%aver raggiunto aumenti superiori ai quattro punti percentuali, con Shanghai in crescita dell'1,4% e Shenzhen dell'1,6%. Fiacche invece le altre Borse asiatiche e del Pacifico: Tokyo ha chiuso in calo dello 0,2%, Seul dello 0,1% e Sidney in ribasso dello 0,6%. In marginale crescita i future sull'avvio dei mercati europei.