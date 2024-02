Bae Systems | utile a +17% nel 2023 per aiuti militari a Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il colosso militare britannico degli armamenti Baeha annunciato oggi un aumento del 17% dell'netto nel, a quasi 2 miliardi di sterline (2,2 miliardi di euro), grazie alle commesse per glidestinati all'Ucraina, impegnata nella guerra contro la Russia, che vedono nel Regno Unito uno dei principali Paesi fornitori. E' quanto si legge in una nota della società, secondo cui i ricavi sono saliti del 9% a 23 miliardi di sterline (27 miliardi di euro). "La nostra performance, combinata con la nostra presenza globale e il record di ordini ricevuti, significa che siamo ben posizionati per una crescita sostenuta nei prossimi anni", ha affermato l'amministratore delegato Charles Woodburn. Baeha sottolineato che il suo portafoglio ordini ha raggiunto il ...