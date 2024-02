Superbonus | via libera definitivo del Senato al Dl “salva-spese”

La legge di Bilancio approda in Senato, venerdì ci sarà il voto. Ecco come cambiano le nuove aliquote Irpef e cosa è stato deciso per il Ponte ... (corriere)

L’esito del consiglio dei ministri: no allo sconto fiscale per gli sportivi. Il governo boccia la proposta del Pd per il congedo paritario di 5 ... (corriere)

Superbonus,ok definitivo Senato: 81 sì: 22.15 Superbonus,ok definitivo Senato: 81 sì Via libera definitivo dall'aula del Senato al decreto Superbonus con 81 voti favorevoli,48 contrari e 4 astenuti. Il decreto, approvato a fine anno dal Consiglio ...

Dl Superbonus, via libera definitivo del Senato: nessuna proroga: Il Senato ha dato il via libera in seconda lettura alla conversione in legge del decreto Superbonus con 81 voti favorevoli, 48 voti contrari e 4 astenuti. Il provvedimento, approvato senza modifiche rispetto al testo ...

Il dl Superbonus e' legge: il 110% e' al capolinea: ...legge sulle agevolazioni fiscali nel settore edilizio ed in particolare sul superbonus al 110% per il quale non e' stata introdotta alcuna ulteriore forma di proroga. Il Senato ha dato infatti via ...