Simu Liu non rifiuterebbe l' invito a esibirsi sulle note di I' m Just Ken agli Oscar 2024 con Ryan Gosling

(Di martedì 20 febbraio 2024) La canzone I'mKen è stata nominataLiu ha svelato che nonla richiesta didurante la serata insieme aLiu ha svelato che sarebbe disposto ainsieme asul palco deglise il collega gli chiedesse di partecipare a un'esibizione. Il brano è infatti stato nominato dai membri dell'Academy e potrebbe essere al centro di uno dei numeri musicali previsti durante la serata. La dichiarazione dell'attore Nel film Barbie l'attoreLiu interpreta uno dei Ken coinvolti nella storia, ritratto come la nemesi del protagonista ...

Video bollente per la performance live di I'm Just Ken eseguita dal vivo dalla star di Barbie Simu Liu nel corso di un suo concerto. Simu Liu ha ... (movieplayer)

America Ferrera, l'imbarazzante retroscena sull'incontro con Leonardo DiCaprio: "Spero che non lo scopra!": La cerimonia, condotta da Simu Liu , si è tenuta a Santa Monica, quasi in contemporanea ai BAFTA 2024. La star di Ugly Betty ha ricevuto da Billie Eilish il premio per la performance cinematografica ...

√ Lenny Kravitz premiato al People's Choice Awards. Ecco il: Durante il suo discorso Kravitz ha detto Durante la cerimonia di premiazione, che si è tenuta al Barker Hangar di Santa Monica, in California ed è stata presentata da Simu Liu, Krevitz ha eseguito un ...

Jeremy Renner appare sul palco dei People's choice awards: "È bello essere tornati": L'interprete del Marvel Cinematic Universe è stato chiamato in scena da un Simu Liu evidentemente elettrizzato dalla possibilità, e, prima di annunciare la vincitrice che ha inaugurato la serata, si ...