Federica Masolin | ribaltone inaspettato | web in rivolta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 20 febbraio 2024), la notizia circolata in queste ore ha sconvolto il pubblico di Sky: niente da fare, è un addio. Difficile immaginare la Formula 1 senza di lei. A quanto pare, però, dovremo farci l’abitudine. Manca ancora l’ufficialità da parte della diretta interessata, ma la notizia è già trapelata e ha fatto il giro del web in tempi record.lascerà l’automobilismo: non sarà più lei, di conseguenza, il volto dei GP e degli approfondimenti in studio dedicati al Circus.(LaPresse) – ilveggente.itLa bomba, come ampiamente prevedibile, non è stata bene accolta dal pubblico di Sky. La giornalista è amatissima dagli spettatori e sono in tanti, sui social network, ad aver insinuato, nelle ultime ore, che quella presa dalla pay tv è una decisione opinabile. ...