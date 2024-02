CM Punk sul suo recupero | “Tra i sei e gli otto mesi | ma tornerò più forte di prima”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CM, dopo lo strappo al bicipite destro, è stato escluso dalla card di Wrestlemania XL e, dopo l’operazione nella settimana di Royal Rumble, ha comunque presenziato al Wrestlemania Kickoff, la conferenza stampa che ha fatto tanto discutere un paio di settimane fa. L’assenza del Best in the World, che secondo i piani iniziali avrebbe dovuto prendere parte al main event di Wrestlemania contro Seth Rollins, ha stravolto i piani per lo Showcase of Immortals ma non ha scalfito l’animo del diretto interessato, intervistatodi UFC 298. “Non ho fretta,tra sei-” “Sai, si, avrei dovuto essere nel main event di Wrestlemania – ha affermatoai microfoni di Caroline Pearce – Ovviamente non succederà quest’anno, ma è lo sport. E’ ciò che accade agli ...