Guida TV Sky Cinema e NOW: The Bourne Legacy, Giovedi 15 Febbraio 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "The Bourne Legacy", lo spin-off della celebre saga ispirata ai romanzi di Robert Ludlum. Il film vede protagonisti Jeremy Renner ed Edward Norton in un'avventura mozzafiato, dove l'agente Aaron Cross lotta per sopravvivere all'eliminazione dei membri del programma Outcome. Su Sky Cinema Due HD, canale 302, al medesimo orario, va in onda "Favolacce", una storia oscura dei fratelli D'Innocenzo, interpretata da Elio Germano. Ambientato nella periferia di Roma, il film esplora le tensioni e le frustrazioni di una comunità sul ...

