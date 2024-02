Liverani | «Inter? Ogni partita è un’opportunità! Provarci con tutti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è il nuovo allenatore della Salernitana e venerdì esordirà a San Siro contro l’. L’allenatore dei campani ci crede.SEMPRE ? Durante la conferenza stampa di presentazione, Fabiosi è proiettato già alla sfida contro l’di venerdì: «So che partiamo con l’, magara è una opportunità e ci sono punti in palio. Abbiamo necessità dicontro. La squadra ha valori individuali medio-alti, ma che ad oggi come collettivo ha espresso poco. Dobbiamo diventare gruppo in poco tempo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...