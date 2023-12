Salernitana | Iervolino | «Se la squadra non gira la responsabilità è mia»

(Di martedì 5 dicembre 2023) Le parole di Danilo, presidente della, al Gran Galà del Calcio: «Per noi una sorpresa essere all’ultimo posto» Daniloha parlato ieri sera al Gran Galà del Calcio con Tancredi Palmieri di SportItalia. Di seguito le parole del presidente della. «Quando unadi calcio nonil problema è anche una miadi alcune scelte. Poca armonia, poca convinzione, equilibrio precario tra giocatori col senso di team diche è un po’ venuto meno e dobbiamo recuperare l’energia. Abbiamo tanti giocatori importanti, tanti nazionali ed è per noi una sorpresa essere all’ultimo posto in campionato. Il calcio è anche questo, il bello e il brutto. Dobbiamo riprendere le energie e rifare un buon ...

