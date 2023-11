Gattuso su Benatia | «Non fa parte dello staff del Marsiglia»

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Gennaro, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa e ha risposto alla domanda suGennaro, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa e ha risposto alla domanda su. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Al momento non sono sicuro che facciadel. Quando e se sarà ufficiale e mi verrà presentato, allora vi dirò cosa ne penso. Per ora non c’è stata nessuna presentazione dadel presidente o del direttore generale».

