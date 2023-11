Arezzo | falso 007 tentò di sedurre una donna Condannato a due anni

(Di lunedì 20 novembre 2023) La storia, ricostruita in aula, risale al 26 agosto 2018 quando una traduttrice 38enne di Montevarchi () inviò il suo curriculum alla questura di Siracusa. Lo esaminarono un assistente capo di polizia, allora 47enne, e un suo superiore 60enne: il più giovane si inventò una storia per fare colpo L'articolo proviene da Firenze Post.

