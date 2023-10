WWE | Ecco in quale brand dovrebbe “approdare” Jade Cargill

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 3 ottobre 2023)ha firmato un contratto con la WWE. Come riportato da “Ringside News”, la WWE ha messo a disposizione l’intero team creativo per proporre idee di storyline per. Questo potrebbe essere l’inizio della carriera di una grande Superstar. Tuttavia, vista l’assenza di notizie ufficiali, ci sono state parecchie speculazioni sul possibiledella compagnia in cuifarà il suo atteso debutto. Pillola rossa o pillola blu? Secondo “PW Insider”,essere inserita a RAW. “Secondo fonti della WWE, l’ex TBS Championa Raw.è stata al WWE Performance Center la scorsa settimana ed è tornata anche questa settimana. ...