Un pullman precipita da un cavalcavia a Mestre e si incendia Almeno 21 morti

(Di martedì 3 ottobre 2023) AGI - Erano da poco passate le 19,40 quando un bus della linea di linea Actv adibito al trasporto di turisti con diversi passeggeri a bordo èto da una rampa delRizzardi a, per cause ancora non chiare, e ha preso immediatamente fuoco. Il guardrail non ha retto e l'autobus è caduto sulla strada sottostante da circa 10 metri di altezza. Dalle prime notizie fornite dai vigili del fuoco e dai media locali, sarebbero una ventina le vittime (21 secondo l'ultimo aggiornamento della Prefettura), ma diversi sarebbero i feriti. Restano ancora alcune persone incastrate tra le lamiere del bus. La circolazione dei treni è stata immediatamente bloccata e gli ospedali vicini sono stati allertati. Sul posto sono intervenute decine di ambulanza, squadre di vigili del fuoco e forze dell'ordine. L'Usl 3 di Venezia ha ...