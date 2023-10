Traffico Roma del 03-10-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione ancora disagi per l’incidente precedente avvenuto sul tratto Urbano dellaL’Aquila si viaggia ancora in coda dalla tangenziale est al bivio per via Fiorentini nei due sensi di marcia resta intenso ilsul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code tra Aurelia via del mare e successivamente tra Laurentina e Tuscolana in carreggiata interna ancora code a tratti tra cassie Salaria è tra le uscite nomentane Prenestina sulla tangenziale est ancora code verso San Giovanni tra Corso di Francia e Salaria è tra il bivio con la 24 viale Castrense code nelle due direzioni disagio per incidente lungo viadotto della Magliana in prossimità di via del Cappellaccio ripercussioni alcon cuore nelle due direzionie code sulla via Pontina da ...