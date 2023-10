Nadef | Piras Uiltec | “Numeri ci preoccupano | serve sostenere rilancio industriale Paese”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) L'intervento della segretaria generale del sindacato al decennale a Rimini “Riteniamo che la Nota di aggiornamento del Documento economico finanziario, presentata dal governo la scorsa settimana, non aiuti adeguatamente ilil ruolo che gli compete nell’ambito comunitario. In senso lato mancano adeguate risorse perle tante riforme annunciate e le stesse risorse dovrebbero essere selezionate in modo diverso e migliore rispetto agli obiettivi prefissati”. Lo ha detto Daniela, segretaria generale dellanazionale, nell’intervento di apertura ai lavori del consiglio nazionale dell’organizzazione in corso a Rimini. “Nello specifico- ha continuato- ci riserviamo di analizzare in modo capillare e specifico gli orientamenti del ...