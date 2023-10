LIVE Inter-Benfica 1-0 | Thuram porta in vantaggio | meritatissimo!

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Uefa Champions League 2023-2024, girone D: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 Siamo incon, gran palla di esterno di Barella per Dumfries, dentro pere col piattone sblocca finalmente il match. Forza ragazzi!! 62? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DELL’RRR!!MMM 1-0 60? MA NOOOOO, INCREDIBILE!!!! Altro legno dell’inventa per Lautaro Martinez, che prende ...